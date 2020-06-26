كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد.. الإمارات والفاتيكان تدعمان شعوب الأمازون بـ"15 طن مساعدات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الجمعة، طائرة تحتوي على 15 طناً من المساعدات الطبية والغذائية للمتضررين من شعوب الأمازون في جمهورية البيرو، والتي تعد الدفعة الأولى من المساعدات المخصصة والتي تبلغ 40 طناً، وتم ذلك بالتعاون مع الفاتيكان ممثلة بالدائرة الفاتيكانية التي تعنى بالتربية.

ويشكل هذا التعاون مع الفاتيكان جزءاً من وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، التي وقعت في أبوظبي من قبل شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وبابا الكنيسة الكاثوليكية قداسة البابا فرنسيس، وتستهدف المساعدات المحتاجين في مدينة إيكيتوس في البيرو.

وتأتي المساعدات كذلك استمراراً لجهود دولة الإمارات في تعزيز قدرات القطاع الصحي والمحتاجين في مختلف دول العالم للتغلب على أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال القائم بالأعمال بسفارة الإمارات في ليما جاسم سيف الشامسي: إن "إرسال طائرة المساعدات إلى البيرو يعكس الجهود المتواصلة، التي تقوم بها الإمارات لتقديم يد العون لعدد كبير من الدول؛ وذلك إيماناً من قيادة الإمارات بأن التضامن الدولي وتوحيد الجهود والإمكانيات ضرورة ملحة في مواجهة جائحة تعد هي الأخطر على البشرية".

وأضاف الشامسي: "تقف الإمارات اليوم إلى جانب أبناء الشعب في البيرو من خلال المساهمة في توفير المستلزمات والإمدادات والمواد الغذائية، والتي تعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين التي تمتد لفترات طويلة من التعاون البناء والتوافق على جميع الأصعدة".

وحتى الآن، أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 995 طناً من المساعدات إلى أكثر من 69 دولة حول العالم.

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