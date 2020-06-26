القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد ومانشستر سيتي سيتنافسان على التعاقد مع أحد نجوم الدوري الإيطالي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ورغم الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا، إلا أن الأندية الكبرى في أوروبا ستحاول تلبية احتياجاتها قدر الإمكان.
وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، سيكون محور الصراع بين الريال والسيتي هذا الصيف.
وأشار إلى أن رغبة الناديين في ضم كوليبالي، تقابلها رغبة اللاعب نفسه في مغادرة نابولي، وخوض تجربة جديدة.
وحدد نابولي سعرًا مبدئيًا لبيع كوليبالي بلغ 80 مليون يورو، وهو رقم ليس في متناول العديد من الأندية.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد ومان سيتي يتصارعان على نجم الكالتشيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.