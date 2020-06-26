ريال مدريد ومان سيتي يتصارعان على نجم الكالتشيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد ومانشستر سيتي سيتنافسان على التعاقد مع أحد نجوم الدوري الإيطالي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا، إلا أن الأندية الكبرى في أوروبا ستحاول تلبية احتياجاتها قدر الإمكان.

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، سيكون محور الصراع بين الريال والسيتي هذا الصيف.

وأشار إلى أن رغبة الناديين في ضم كوليبالي، تقابلها رغبة اللاعب نفسه في مغادرة نابولي، وخوض تجربة جديدة.

وحدد نابولي سعرًا مبدئيًا لبيع كوليبالي بلغ 80 مليون يورو، وهو رقم ليس في متناول العديد من الأندية.