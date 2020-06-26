تاجي يرفض "جرائم الحرب".. وواشنطن تلغي قمة صربيّة كوسوفيّة لإعادة الحوار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اتهم رئيس كوسوفو هاشم تاجي اليوم، الجمعة، العدالة الدولية بـ"إعادة كتابة التاريخ"، بعدما اتهمه مدعون في لاهاي بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا أواخر تسعينات القرن المنصرم.

وكتب تاجي على فيسبوك إنه حط في العاصمة الألبانية تيرانا، وإنه في طريق عودته إلى كوسوفو حيث سيخاطب مواطنيه بعد غدٍ، الأحد.

وقال في أول رد فعل له على الاتهامات "لا أحد يستطيع إعادة كتابة تاريخ كوسوفو!". وتابع "لا أزال يملأني الأمل أن الأيام المقبلة ستكون الأفضل لكوسوفو وألبانيا".

وكان تاجي الزعيم السياسي لمقاتلين انفصاليين من ألبان كوسوفو ينتمون إلى "جيش تحرير كوسوفو"، الذي شنّ تمردا على بلغراد قبل أكثر من 20عاما عندما كانت كوسوفو مقاطعة جنوب صربيا.

والأربعاء، أعلن مدعي عام المحكمة الخاصة بكوسوفو، ومقرها لاهاي، أن تاجي وآخرين متّهمين خصوصا بـ"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما فيها القتل والإخفاء القسري والاضطهاد والتعذيب" خلال النزاع مع صربيا بين عامي 1998 و1999.

وأعلنت المحكمة أن تاجي يواجه عشر تهم قُدِّمَت لوائحها في 24 نيسان/أبريل. وتشمل الاتّهامات القائد الحالي لحزب كوسوفو الديموقراطي، قدري فيسيلي، فضلا عن أشخاص آخرين.

وسبق أن نفى تاجي وفيسيلي، القائدان السابقان في "جيش تحرير كوسوفو"، أي تورّط لهما في جرائم حرب خلال النزاع الذي دار في أواخر التسعينات.

رئيس كوسوفو يشرف على تدريبات الجيش (أرشيفيّة أ. ب.)

وبموازاة ذلك، أرجأت الولايات المتحدة قمة كان من المقرر عقدها في البيت الأبيض يوم غدٍ، السبت، بين صربيا وكوسوفو لإحياء الحوار المتوقف بينهما.

وألغى الرئيس هاشم تاجي زيارته إلى واشنطن، عقب إعلان مدعي عام المحكمة الخاصة بكوسوفو في لاهاي عددا من الاتهامات المرتبطة بدور الرئيس في حرب كوسوفو مع صربيا بين 1998 و1999.

Advertisements

وكان من المفترض أن ينوب عنه في اللقاء رئيس الوزراء الجديد، عبد الله هوتي، لكنه قال يوم أمس، الخميس، إن عليه البقاء في بريشيتنا في ضوء الوضع.

وكتب الموفد الأميركي للمحادثات بين صربيا وكوسوفو ريتشارد غرينيل على تويتر "شكرا لرئيس الوزراء هوتي. نتفهم قرارك ونتطلع لإعادة جدولة الاجتماع قريبا".

ولم يعلن عن موعد جديد لقمة البيت الأبيض، فيما لم يتبق سوى أربعة أشهر تقريبا على موعد الانتخابات الرئاسية.

الرئيس الصربي مع مبعوث الاتحاد الأوروبي للمفاوضات (أ. ب.)

وبحسب محللين فإن الرئيس دونالد ترامب كان يأمل في تحقيق نصر في السياسة الخارجية في نهاية ولايته من خلال القمة، علما بأن ترامب نفسه لم يكن سيشارك فيها وسيمضي نهاية الأسبوع في منتجع الغولف خاصته في نيوجيرزي.

وغرينيل، السفير السابق لدى ألمانيا ورئيس الاستخبارات الأميركية السابق، كان أعلن في وقت سابق أن المحادثات تهدف إلى تطبيع العلاقات الاقتصادية بين صربيا وكوسوفو أكثر منها التوصل إلى حل سياسي واسع.

وترفض بلغراد الاعتراف باستقلال كوسوفو، الذي أعلن في 2008.

وبين عامي 1998 و1999، أسفرت حرب كوسوفو بين الانفصاليين الألبان والقوات الصربية عن أكثر من 13 ألف قتيل، منهم حوالى 11 ألف كوسوفي ألباني وألفي صربي.

لكن روسيا حليف صربيا التاريخي وكذلك الصين، إلى جانب عدد من دول الاتحاد الأوروبي، ترفض الاعتراف باستقلال كوسوفو وغالبية سكانها من الألبان.