400 إصابة جديدة بكورونا في البلاد خلال 24 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب 400 شخص بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد- 19) في البلاد، خلال 24 ساعة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيليّة، مساء اليوم، الجمعة.

وذكرت وزارة الصحة أن حالة وفاة جديدة سُجّلت في الساعات الماضية، ليبلغ عدد المتوفين بسبب الفيروس 314 شخصًا.

وقالت الوزارة إن عدد المُصابين النشطين ارتفع إلى 5،614 مريضًا، 46 منهم توصف حالاتهم بالخطيرة، منهم 28 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي.

ووصل عدد المتماثلين للشفاء من إصابتهم بالفيروس إلى 16 ألفا و872 شخصا.

ووفقًا لمعطيات وزارة الصحّة، فإنّ عدد الذين أُصيبوا بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة، وصل إلى 22 ألفا و880 شخص.

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وكانت وزارة الصحّة قد أعلنت عن وفاة خمسة أشخاص في وقت سابق من اليوم.

واستغلت الحكومة الإسرائيلية الارتفاع المتواصل بالإصابات بكورونا لتصادق بالإجماع، أمس الأربعاء، على استئناف استخدام أساليب تعقب الشاباك للمصابين بفيروس كورونا ومخالطيهم، وذلك على الرغم من الانتقادات الشديدة لاتباع هذه الخطوات سابقا بسبب انتهاكها خصوصيات المواطنين.

ومع الارتفاع المتواصل بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا، شرعت الشرطة وسلطات إنفاذ القانون بتطبيق الإجراءات المشددة وتحرير المخالفات والغرامات المالية على كل من لا يلتزم بتعليمات الوقاية، وبضمنها وضع الكمامة والحفاظ على التباعد في الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والقاعات والمقاهي.

إلى ذلك، أوصى معهد "غراتنير" الذي يقدم استشارات لوزارة الصحة للحكومة بفرض إجراءات مشددة للحد من انتشار الفيروس قائلا في توصياته إنه "لا يوجد أي مفر إلا بفرض إجراءات جديدة واسعة في عموم البلاد، لأن وتيرة الإصابة بكورونا ترتفع مع الوقت".