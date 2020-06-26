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إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 2.4 مليون

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و414870 شخصا بزيادة 40588 حالة عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع 2516 ليصل الإجمالي إلى 124325 حالة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة مقارنة بالتقرير السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

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