شكرا لقرائتكم خبر عن 295 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المغرب 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 11633. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 218 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8656 بعد تعافي 156 شخصا آخرين.

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