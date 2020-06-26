بالصور.. الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل مستشفى شمال شرق بغداد

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن اخماد حريق داخل مستشفى شمال شرق بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "من الوهلة الأولى تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق نشب داخل سرداب متخذة لغسل الملابس اسفل مستشفى البنوك الاهلية في منطقة البنوك شمال شرق بغداد".
واضافت ان "الحريق نشب في عدد من الغسالات الكبيرة بسبب تماس كهربائي، وتمكنت فرق الدفاع المدني من استخدام اجهزة مخليات الدخان من اجل اخراج دخان الحريق، ثم قطع التيار الكهربائي فالاخماد المباشر وانهاء الحريق دون تسجيل اصابات بشرية".
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