إطلاق قذيفتين على مستوطنات غلاف غزة دون أضرار أو إصابات

أطلق فلسطينيون، مساء الجمعة، قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة على التجمعات الإسرائيلية في غلاف القطاع.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وفي وقت سابق، ذكر الجيش أن "صافرات الإنذار دوت في غلاف قطاع غزة".

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ومن جهتها، أكدت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن القذيفتين سقطتا في منطقة مفتوحة دون وقوع أضرار أو إصابات.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفتين.

ويأتي إطلاق القذيفتين في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية توترا إثر إعلان إسرائيل نيتها ضم مساحات من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.