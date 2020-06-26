بنس: 16 ولاية أمريكية تشهد زيادة في الإصابات بكورونا

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، الجمعة، إن 16 ولاية أمريكية تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن الإصابات الجديدة تتركز في مناطق معينة في حين تشهد الولايات الأخرى، وعددها 34 ولاية درجة من الاستقرار.

وفي أول إيجاز منذ شهور لقوة العمل الأمريكية التي تتولى مكافحة فيروس كورونا، قال بنس إن الحكومة الأمريكية تركز اهتمامها على حالات الإصابة المتزايدة في الجنوب، داعيا الأمريكيين للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الوباء.

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وأوقف حاكم ولاية تكساس الأمريكية مؤقتا إعادة فتح الولاية، الخميس، مع تزايد حالات الإصابة بكورونا، والعلاج بالمستشفيات، فيما سجلت البلاد رقما قياسيا جديدا في زيادة حالات الإصابة ليوم واحد.

وشهدت ولاية تكساس التي كانت في طليعة الجهود لإعادة فتح الاقتصادات المتضررة، واحدة من أكبر القفزات في حالات الإصابة الجديدة، حيث أبلغت عن أكثر من 6 آلاف حالة في يوم واحد.

وارتفعت الحالات في أنحاء الولايات المتحدة بما لا يقل عن 39818 الخميس، وهي أكبر زيادة في يوم واحد للوباء.