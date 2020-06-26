مصدر أمني: هجوم اسكتلندا ليس عملا إرهابيا

ذكر مصدر أمني غربي لرويترز أنه لا يوجد في الوقت الراهن ما يشير إلى أن الهجوم المميت بسكين، والذي وقع الجمعة في مدينة جلاسجو الاسكتلندية، عمل إرهابي.



وقالت الشرطة الاسكتلندية إن قوات الأمن لا تتعامل مع حادث الطعن على أنه عمل إرهابي، والتحقيق لا يزال مستمرا.

وكانت الشرطة أعلنت أنّ مشتبها به قتل بالرصاص، وأصيب ستة أشخاص بينهم شرطي في "حادث خطير" بمدينة جلاسكو.

وقال ستيف جونسون مساعد قائد الشرطة الاسكتلندية في بيان:" الشخص الذي قتل برصاص الشرطة لقى مصرعه، هناك ستة أشخاص آخرين في المستشفى يتلقون العلاج من إصاباتهم بينهم ضابط شرطة".

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وأغلقت الشرطة وسط مدينة جلاسجو بعد تعرض عدة أشخاص للطعن، بينهم أحد أفرادها، مشيرة إلى مقتل المهاجم.

وفي وقت سابق، الجمعة، تحدثت وسائل إعلام عن مقتل 3 أشخاص جراء عملية طعن في جلاسكو، وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم طعنا.

ونقلت صحيفة "إنبدبندنت" البريطانية عن شهود عيان قولهم:" إنهم رأوا أشخاصًا ثيابهم مضرجة بالدماء.. والشرطة في مكان الحادث".

وأضافت الصحيفة، أن الشرطة أعلنت مقتل المشتبه به في عملية الطعن التي وقعت في شارع ويست جورج وسط جلاسكو، وزوال الخطر".