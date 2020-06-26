شكرا لقرائتكم اليمن.. هدوء بأبين بعد وصول مراقبي التحالف لوقف النار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسود حالة من الهدوء شبه التام مناطق الاشتباك بمحافظة أبين في اليمن بعد يوم من وصول فريق المراقبين العسكريين التابع للتحالف، وفق مصادر "العربية" و"الحدث".

وأوضحت مصادر مطلعة أن فريق المراقبين العسكريين التابع للتحالف يواصل مهامه في مراقبة وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي في محافظة أبين وسط التزام واستجابة من الطرفين.

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كان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن الأربعاء عن بدء نشر مراقبين لوقف إطلاق النار الشامل في محافظة أبين بين قوات الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

يأتي ذلك بعد إعلان التحالف استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لوقف فوري لإطلاق النار وعقد اجتماع بالمملكة للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية.

ودعا التحالف كافة المكونات والقوى السياسية والاجتماعية والإعلامية اليمنية لدعم استجابة الأطراف للاجتماع بالرياض والعمل بشكل جاد لتنفيذ اتفاق الرياض لما فيه مصلحة كبيرة لليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها لتوفير الأمن ولتقديم الخدمات للشعب اليمني ورفع المعاناة عنه.