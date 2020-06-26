الإمارات تعلن رسمياً تعاونها مع الكيان الإسرائيلي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابو ظبي

اعترف النظام الاماراتي بوجود تعاون مع الكيان الصهيوني و”مشاريع مشتركة في المجال الطبي ومكافحة فيروس (كوفيد- 19)”.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن شركتين من القطاع الخاص الإماراتي وشركتين إسرائيليتين قررتا “إطلاق عدة مشاريع بهدف تضافر الجهود في مجال البحث والتطوير والتكنولوجيا” لمجابهة الجائحة.

وكان رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو قد أعلن من جهته امس الخميس عن “تعاون” مع دولة الإمارات المتحدة في مجال مكافحة وباء (كوفيد-19)”.

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وأضافت الوكالة الاماراتية “تأتي هذه الشراكة العلمية والطبية لتتجاوز التحديات السياسية التاريخية في المنطقة ضمن أولوية إنسانية وتعاون بناء يهدف إلى التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعاون لأجل صحة مواطني المنطقة”.

وتابعت انه “في ظل هذه الجائحة التي انتشرت في جميع دول العالم فإنه من الواجب وضع مصلحة الإنسان والبشرية وحمايتها في مقدمة الأولويات، للعمل معاً من أجل التخلص من جائحة لم يشهد العالم مثيلاً لها”.

وفي وقت سابق، قال نتانياهو في بيان “سيُعلِن (..) وزيرا الصحة الإسرائيلي والإماراتي عن إطلاق تعاون بين البلدين في مجال مكافحة فيروس كورونا” .. مضيفاً أن هذا التعاون سيشمل مجالات البحث والتطوير والتكنولوجيا.

وتابع أن “هذا نتيجة اتصالات مطولة ومكثفة خلال الأشهر الأخيرة” .. مشيراً إلى أن هذا التعاون الرسمي الأول بين البلدين.