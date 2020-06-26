كتب: ضياء السقا
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، قراراً جمهورياً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.
جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
عزل نائب رئيس قضايا الدولة من وظيفته
وكان الرئيس السيسي قد أصدر، الخميس، القرار رقم 357 لسنة 2020، بعزل المستشار محمد صبري أحمد تقصيرة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، من وظيفته.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية بناء إلى حكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل.
كانت هذه تفاصيل خبر في 24 ساعة.. السيسي يعزل نائب رئيس قضايا الدولة من وظيفته.. ويرقي اللواء العصار لرتبة فريق فخري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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