أمريكا تصدر عقوبات جديدة متصلة بإيران

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة متصلة بإيران أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وحسب "رويترز"، فإن أحدث العقوبات الأمريكية المتعلقة بإيران تستهدف خمسة إيرانيين مرتبطين بشركات شحن وموقع إلكتروني للخبراء. Advertisements ويعتقد بومبيو أن اقتراح منح الولايات المتحدة أموالاً لإيران "لتمويل الإرهاب هو ببساطة مثير للسخرية". وقال وزير الخارجية الأمريكي بومبيو إن الولايات المتحدة تطلب من إيران أن تتصرف مثل الأمم الطبيعية، وأن تشارك في المحادثات عندما يحين الوقت المناسب.

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