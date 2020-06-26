طيران الإمارات: سنوفر خدمات ركاب منتظمة لسبع مدن جديدة

أعلنت طيران الإمارات اليوم الجمعة، أنها ستوفر خدمات ركاب منتظمة لسبع مدن جديدة خلال شهر يوليو المقبل.

وأضافت طيران الإمارات في بيان، أن المدن الجديدة التي ستنضم إلى شبكة الناقلة هي: الخرطوم (3 يوليو)، عمّان (5 يوليو)،

أوساكا (7 يوليو)، ناريتا (8 يوليو)، أثينا (15 يوليو)، لارنكا (15 يوليو)، وروما (15 يوليو).

وبذلك سيرتفع عدد المحطات التي تستخدمها طيران الإمارات إلى 48، لتوفر مزيدًا من الخيارات

أمام عملائها.

وأشارت إلى أنه سيتمكن عملاء طيران الإمارات الآن من السفر إلى دبي بعد الإعلان مؤخرًا عن فتح أبواب المدينة أمام رجال الأعمال والسياح اعتبارا من 7 يوليو، وتطبيق بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تسهل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمجتمعات.