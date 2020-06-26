السيول تُنهي حياة 7 أشخاص في ساحل العاج

قالت السلطات يوم الجمعة إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في سيول جارفة نجمت عن هطول أمطار غزيرة على أبيدجان المدينة الرئيسية والعاصمة التجارية لساحل العاج خلالاليومين الماضيين.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد إن من المتوقع هطول المزيد من الأمطار يومي الجمعة والسبت مع توقع مزيدمن الأضرار في أبيدجان التي تطل على المحيط.
وأغرقت مياه الأمطار نظام الصرف الصحي في المدينة يوم الخميس وغمرت الشوارع وبعضها فوق مستوى سطح البحر مباشرة.
وجرفت المياه السيارات والركام المتساقط من المباني وفر السكان من منازلهم طلبًا للسلامة.
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