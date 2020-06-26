أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اجتماعهما الافتراضي اليوم الجمعة، تأييدهما ضرورة محاربة الإرهاب في سوريا بلا هوادة.
وذكر الكرملين، في بيان أصدره عقب الاجتماع، أنالجانبين تبادلا الآراء حول الأوضاع في سوريا، حيث أطلع بوتين ماكرون على "الإجراءات التي تتخذها روسيا لإرساء الاستقرار في منطقة إدلب لخفض التصعيد".
وأضاف البيان أن "كلا الجانبين يشاركان الموقف المشترك الذي يؤكد ضرورة محاربة الإرهاب بلا هوادة واتخاذ خطوات بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا".
وأفاد الكرملين بأن هذه القضايا ستتم مواصلة مناقشتها بين روسيا وفرنسا على مستوى وزير الخارجية للبلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين وماكرون يؤكدان ضرورة محاربة الإرهاب في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.