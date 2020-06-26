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بلجيكا تستعين بخاصية تتبع الهواتف المحمولة للحد من الزحام على الشواطئ

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طبقت بلجيكا نظامًا جديدًا للتتبع عبر الهواتف المحمولة للحد من الزحام في المنتجعات والشواطئ التي ستفتح أبوابها رسميًا يوم السبت وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

 

وتشعر السلطات الصحية في أوروبا بالقلق إزاء احتمال تدفق أعداد ضخمة على الشواطئ في

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كل منها والمخاطرة بانتشار فيروس مثلما حدث في منتجع بورنماوث في إنجلترا اليوم الخميس.

 

ولا تسعى السلطات في البلدات الساحلية البلجيكية لمنع المصطافين من القدوم لكنها تريد منهم الالتزام

بالقواعد مثل الجلوس في أماكن خالية من الزحام أو الحضور في وقت آخر.

وستقوم المناطق العشر الساحلية في البلاد باستخدام خاصية تتبع الهواتف المحمولة على الشواطئ وتجمعات الرياضات المائية القريبة وعرض المعلومات على موقع على الإنترنت مع أكواد تبدأ من الأخضر الداكن للمناطق الهادئة إلى الأصفر للمناطق شديدة الزحام.

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