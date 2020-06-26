كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تعلق على الأزمة الغذائية الغير مسبوقة في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الإغاثة الأممية، اليوم الجمعة، من أزمة غذائية غير مسبوقة قد تحدث قريبًا في سوريا؛ حيث أوضحت الدراسات أن هناك ما يقرب من 9,3 مليون شخص يفتقرون للغذاء الكافي، في الوقت التي تزداد فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال برنامج الغذاء العالمي، في تصريحات صحفية، أن هناك أزمة غذاء كبيرة في سوريا، فعدد من يفتقرون إلى المواد الغذائية الأساسية أرتفع بواقع بواقع 1.4 مليون في غضون الأشهر الستة الماضية.

وذكرت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، إليزابيث بايرز، أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بأكثر من 200 بالمئة في أقل من عام واحد بسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور، وإجراءات العزل العام التي فرضتها سوريا لاحتواء مرض كوفيد-19.

من جهتها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا أكجمال ماجتيموفا، في إفادة صحفية منفصلة: إنه بعد تسع سنوات من الصراع المسلح، يعيش أكثر من 90% من سكان سوريا تحت خط الفقر، الذي يبلغ دولارين في اليوم بينما تتزايد الاحتياجات الإنسانية".

وأضافت ماجتيموفا: أنه لا يعمل إلا أقل من نصف المستشفيات العامة في سوريا، في حين لاذ نصف العاملين في المجال الطبي بالفرار منذ بدء الصراع ويواجه الباقون "تهديدا دائما بالخطف والقتل".

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وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن السلطات في سوريا سجلت 248 إصابة بكورونا وتسع وفيات في مناطق سيطرة الحكومة بينما تم تسجيل خمس حالات إصابة ووفاة واحدة في مناطق الإدارة التي يقودها الأكراد في الشمال الشرقي.

وقال مدير عمليات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان: "الأرقام الرسمية أقل كثيرا على الأرجح من الأعداد الحقيقية، وهذا ليس مقتصرا على سوريا على الإطلاق".

وأضاف برينان: أن "فيروس كورونا بدأ بتفشي بطيء في العراق ومصر وتركيا ثم تسارع وأن الأمر ذاته متوقع في سوريا.

وقال: "ما نعرفه يقينا في سوريا هو عدم وجود تفش متفجر.. لا يمكنك التستر.. ولا يمكنك إغفال تفش خارج عن السيطرة. المنشآت الصحية ليست محملة بما يفوق طاقتها ولذلك ما زالت لدينا الفرصة لتكثيف استعدادنا".

وأضاف أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة في المنطقة الواقعة تحت سيطرة مسلحي المعارضة في الشمال الغربي، لكنه ذكر أن "المنطقة المكتظة بالسكان ليس بها سوى مختبر واحد يعمل وخطر انتشار كورونا بسرعة بها قائم".