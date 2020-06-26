الوكيل العام بطنجة يأمر بنقل جثة “فاطنة” المتوفاة خلال عملية قيصرية للتشريح

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في طنجة، أمس الخميس، بنقل جثة الشابة “فاطنة”، المتوفاة، بعد إجرائها لعملية قيصرية في أحد المصحات الخاصة، في القصر الكبير، إلى مركز التشريح الدقيق في الدارالبيضاء لتحديد أسباب وفاتها.

وكشف مصدر عليم لـ”اليوم24″ أن جثة الراحلة، البالغة من العمر 24 سنة، كانت قد نقلت في البداية من مصحة القصر الكبير إلى مستشفى “دوق دوطوفار” في طنجة، حيث تم إخضاع جثتها إلى تشريح طبي، قبل أن يأمر الوكيل العام للملك في طنجة بنقلها إلى مركز الطب الشرعي في الدارالبيضاء.

وكانت مأساة وفاة امرأة حامل في مصحة خاصة في القصر الكبير، بعد خضوعها لعملية قيصرية، تسببت لها في نزيف حاد، قد خلفت حالة من الاستنكار لدى نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف جليل بوسلام زوج الضحية في تصريح سابق لـ”اليوم24″ أنه نقل زوجته، يوم الأحد الماضي، إلى المستشفى المحلي في القصر الكبير، قصد وضعها لمولودها، لكن أحد الأطباء نصحه بالتوجه إلى إحدى المصحات الخاصة، بسبب الخصاص في أطر التوليد، الذي يعانيه المستشفى العمومي.

وأضاف بوسلام أن زوجته كانت في صحة جيدة عندما انتقلت إلى إحدى المصحات الخاصة، قصد إجراء عملية قيصرية، إذ أنجبت توأمين، لكن حالتها الصحية تدهورت بشكل ملفت للانتباه.

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وقال بوسلام: “اتصلت بي إدارة المؤسسة، وطلبت مني نقل زوجتي على وجه السرعة إلى الرباط، نظرا إلى تدهور حالتها الصحية، فضلا عن توقيع عدد من الوثائق الإدارية قبل أن أفاجأ بتسلمها جثة هامدة”.

وطالب زوج الضحية بفتح تحقيق في قضية وفاة زوجته، ومحاسبة المتورطين، خصوصا أنها لم تكن تعاني أي مرض عضال.

وسبق للمصحة الخاصة ذاتها أن سجلت وفاة امرأة حامل تدعى “صفاء”، في شهر غشت الماضي، بعد خضوعها لعملية جراحية في مصحة خاصة، وتعرضها لنزيف حاد فشل الأطباء في إنقاذها، فقدت عل إثره الحياة.

وتسببت وفاة “صفاء” في احتجاجات عارمة في القصر الكبير، ما دفع وزارة الصحة إلى إغلاقها، بسبب عدم احترامها للضوابط القانونية المعمول بها، ولدفتر التحملات.