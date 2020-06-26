القاعات السينمائية في المغرب مستمرة في الإغلاق إلى موعد غير محدد

يجهل المشرفون على القاعات السينمائية في المغرب، موعد فتح الأبواب لاستقبال الجمهور من جديد، إذ كشفت مصادر “اليوم 24” أن صورة قاعات العرض بعد كورونا لاتزالت ضبابية بالنسبة إلى مسيريها.

وكشف مصدر من مسيري قاعة للسينما في الدارالبيضاء، لـ”اليوم 24″، أن الجهات الوصية على القطاع لم تتواصل مع مسيري القاعات، وأصحابها، إلى حدود الساعة، بخصوص موضوع موعد فتح أبواب قاعات العرض السينمائية في المغرب.

وأكد المصدر نفسه أن الصورة إلى حدود الساعة غير واضحة، مبرزا أن جميع القاعات السينمائية تنتظر قرار إعادة الحياة لها بعد السيطرة على الجائحة.

وعن الاجراءات الوقائية المتخذة بعد تحديد موعد العودة إلى العمل، يتوقع المصدر نفسه أن يسبق قرار فتح قاعات السينما، دليل توجيهات لاجراءات السلامة، والوقاية، لتوضيح كيفية العم،ل بعد توقف اضطراري بسبب كورونا.