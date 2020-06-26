عاجل.. 295 حالة إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 11633 حالة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 11633 حالة، بعد تسجيل 295 حالة جديدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت بجهة الدار البيضاء 69 حالة جديدة، و25 حالة جديدة بمراكش، ثم 165 حالة جديدة بالشمال، وبجهة فاس مطناس سجلت 16 حالة جديدة، ثم 7 حالات بجهة الرباط سلا القنيطرة، و8 حالات بجهة اليون و4 حالات ببني ملال خنيفرة، ثم حالة واحدة بكلميم واد نون، بينما لم تسجل اي حالة جديدة بباقي الجهات.

وارتفع عدد الوفيات إلى 218 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ أزيد من 608 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.