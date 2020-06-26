شهدت الهند واقعة غريبة، أخيرا، حيث تسببت عائلة في وفاة قريبها، المصاب بكورونا، بعد أن قطعت التيار عن جهاز التنفس الاصطناعي، من أجل تشغيل مكيف هوائي، لتخفيف الحر في غرفته.
وأورد موقع “Indian Express”، أن مريضا، يبلغ من العمر 40 سنة، توفي بعد أن قطعت عائلته، التي كانت في زيارة له، التيار الكهربائي عن جهاز التنفس الاصطناعي، لتشغيل مكيف هواء لتخفيف درجة الحرارة، التي كانت تبلغ 41 درجة مائوية.
وكانت إدارة المستشفى قد تعمدت توقيف مكيفات الهواء، بسبب مخاوف تسببها في انتشار الفيروس في وحدة العناية المركزة.
وأوردت الصحيفة الهندية أن جهاز التنفس يتوفر على بطارية، جعلته يواصل الاشتغال لمدة 40 دقيقة، قبل أن تفرغ، ويلفظ المريض أنفاسه نتيجة ذلك.
وفتح تحقيق في الحادث من طرف الشرطة، كما شكل المستشفى لجنة لاعداد تقرير حول الواقعة، التي وصل صداها لإلى خارج الهند.
كانت هذه تفاصيل خبر تسببت في وفاته.. أسرة مصاب بكورونا تقطع التيار عن جهاز التنفس الاصطناعي لتشغل مكيفا هوائيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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