مراكز استقبال طلبات “الفيزا” في المغرب تعيد فتح أبوابها بعد 3 أشهر من الإغلاق

ابتداء من الأسبوع المقبل، تستعد مراكز طلب تأشيرات السفر، لإعادة استقبال زبنائها، بعد أشهر من الإغلاق بسبب الجائحة، تسبب في إلغاء مواعيد كان الآلاف من المغاربة قد حجزوها لوضع طلباتهم لدى هذه المراكز.

وقالت شركة ” TLS contact”، المكلفة بتلقي طلبات الحصول على تأشيرات عدد من دول “شينغن”، إنها ستعيد فتح أبوابها ابتداء من الإثنين المقبل، بكل فروعها.

إعادة فتح مراكز طلب التأشيرات الخاصة بالسفر الأسبوع المقبل، يآتي بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق، فرضته جائحة فيروس كورونا، وتسببت فيه بإلغاء جميع الرحلات المبرمجة، بسبب إغلاق حدود جل الدول.

الإعلان اليوم عن إعادة فتح مراكز طلب تأشيرات السفر، سبقه إعلان عدد من القنصليات الأجنبية بالمغرب، عن استئناف نشاطها، موضحة أن أولوية دراسة ملفات طلب التأشيرة، سيتم إيلاؤها للحالات المستعجلة، والطلبة الذين يحتاجون لتأشيرات من أجل الانتقال في أقرب الآجال للالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم في دول أخرى.