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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الهيل يرد على محامي كويتي دافع عن أمير قطر وتنظيم الحمدين والان مع التفاصيل
الجمعة 26 يونيو 2020
صورة أرشيفية
رد المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، على المحامي الكويتي، ناصر الدوبلة، الذي نشر تغريدة على تويتر، وزعم فيها أن الصور وتسجيلات المكالمات الهاتفية بين أمير قطر السابق، حمد بن خليفة، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، جميعها مفبركة .
وقال الهيل في تغريدة له بتويتر، "ناصر الدويلة انت تقول مركبه ومفبركة!؟ اذا عليكم باللجوء الى اقرب مركز شرطه في الكويت وفتح تحقيق ومستعد ان احضر التحقيقات واتعاون واقدم الدليل القاطع الوافي الذي يدعم كلامي" .
وأضاف "وايضا مستعد ان اتكفل بكافة المصاريف لشركات تفحص دقة وصحة التسجيلات! لاتبربرون وواجهو خيانتكم وماخفي اعظم !" .
وقال الدويلة في تغريدته أن قصة الفبركات و التسجيلات المجتزاة و تركيبات الصور والمقاطع كلها تفشل في المجتمعات الحرة المتحضرة" .. زاعماً أن بعض اجهزة المخابرات العربية لا تتعامل مع شعوبها كبشر بل تعتبرهم حمير و اغبياء لا يفقهون الا ما تسوقه لهم من اكاذبب وما تمليه عليهم من فبركات و اوهام و شمس الحقيقة حراقة .
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