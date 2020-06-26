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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي: صناعة الطيران في الإمارات أصبحت من محركات النمو الاقتصادي والان مع التفاصيل
الجمعة 26 يونيو 2020
صورة أرشيفية
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإمارات ية، اليوم الجمعة، أن صناعة الطيران في دولة الإمارات شهدت تطوراً كبيراً، وأصبحت من محركات النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وقال الشيخ محمد بن زايد - خلال زيارته مقر شركة (ستراتا) للتصنيع في مدينة العين وفقا لوكالة الأنباء الإمارات ية - إن مواصلة "ستراتا" وغيرها من الشركات والمؤسسات الإمارات ية عملها بهذا النشاط الإنتاجي في ظل هذه الظروف يؤكد قدرة الدولة على الاستمرار في تنفيذ خططها واستراتيجياتها لتحقيق طموحاتها وأن التحديات مهما كانت طبيعتها لن توقف مسيرتها أو تعيق تقدمها.
وأضاف أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تعمل على تعزيز موقعها مركزا إقليميا وعالميا لصناعة الطيران ، مشيرا إلى أن شركة "ستراتا" للتصنيع بمشروعاتها وشراكاتها والرؤى التنموية التي تحكم عملها عنصر أساسي ضمن هذه الاستراتيجية وهذا الطموح.
وتابع قائلا "تعد (ستراتا) في قلب هذه الصناعة، حيث إن شراكاتها مع كبريات الشركات العالمية في قطاع صناعة الطيران تؤكد الثقة الكبيرة فيها وفي جودة منتجاتها، وتسهم في توطين التكنولوجيا في الدولة، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال لتعزيز الصناعة الوطنية التي تسهم في تطور الاقتصاد ونموه وتمكن مؤسساتنا الصناعية من المنافسة على المستوى العالمي في أدق الصناعات وأكثرها تقدماً، وهو أمر يبعث على الفخر، وتم تحقيقه بالمثابرة والتخطيط والعمل الجاد.. وستشهد الفترة القادمة مزيدا من التطوير في الصناعات المتقدمة".
وأكد محمد بن زايد أن الكفاءات الوطنية هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها تنمية بلادنا ومسيرة تقدمها في الحاضر والمستقبل.
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