شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليابان تندد بشدة الاستهداف الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تجاه المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 6:41 مساءً, 26 يونيو 2020 م المناطق - واس عبرت اليابان وبشدة عن إدانتها استهداف الحوثيين للمدنيين في المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بما في ذلك العاصمة الرياض.

وأكد الناطق باسم وزير الخارجية الياباني أوتاكا ماساتو، في بيان له، أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مهم للسلام والاستقرار الدوليين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تندد بشدة الاستهداف الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.