شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 6 سنوات لمخرج سينمائي روسي شهير والان نبدء بالتفاصيل

عاقبت محكمة روسية اليوم الجمعة ، المخرج السينمائي والمسرحي الروسي الشهير كيريل سيريبرينيكوف50/ عاما/ ، ست سنوات مع وقف التنفيذ، بعد أن أدانته بتهمة اختلاس أموال الدولة المخصصة لتمويل قطاع الفنون.

وأيدت المحكمة ادعاء وزارة الثقافة الروسية بأن سيريبرينيكوف واثنين من مساعديه يجب أن يسددوا للدولة المبلغ المفقود، وهو 129 مليون روبل (9ر1 مليون دولار).

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وقالت القاضية أوليسيا مندلييفا لدى إعلان الحكم الذي نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس" ان "سيريبرينيكوف كان الرأس المدبر للمخطط الاجرامي".

وكان سيريبرينيكوف الذي رفض الاتهامات ودفع ببراءته، اعتقل في البداية قبل ثلاث سنوات وظل سنة ونصف السنة قيد الاقامة الجبرية.

وقد تعرضت القضية التي طال أمدها لانتقادات واسعة باعتبارها حملة على حرية التعبير. ولم يُحكم على أي من المتهمين بالسجن.