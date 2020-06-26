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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مساعدات غذائية إماراتية للاجئين الإريتريين في إثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020
وزَّعت سفارة دولة الإمارات في أديس أبابا ومؤسسة آل مكتوم الخيرية بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين في إثيوبيا، الجمعة، مساعدات غذائية لنحو 100 سيدة من أسر اللاجئين الإريتريين، في إطار مساندتهن للتصدي لتأثيرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وثمَّن المتحدِّث باسم مفوضية شؤون اللاجئين في إثيوبيا، كسوت جبر أجزابهير، الدور الإنساني للإمارات في إثيوبيا.
وقال أجزابهير ، على هامش حفل توزيع المساعدات، إنَّ سفارة الإمارات في أديس أبابا والمؤسسات الخيرية الإماراتية ومفوضية اللاجئين سبق وأنَّ قدمت دعماً مماثلاً لأطفال أسر اللاجئين.
وسلّة المساعدات التي تمَّ توزيعها اليوم على اللاجئين الإريتريين في أديس أبابا، تحتوي على مواد غذائية من الأرز والمكرونة والزيوت والدقيق والتمر.
وشارك في برنامج التوزيع الذي جاء ضمن مشروع المساعدات الإنسانية لسفارة الإمارات في أديس أبابا، ممثلون عن السفارة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة في إثيوبيا.
وفي منتصف مايو/أيار الماضي، وزَّعت جمعية الشارقة الخيرية بالتعاون مع سفارة الإمارات بأديس أبابا، مساعدات غذائية لنحو 100 من أطفال اللاجئين الإريتريين بإثيوبيا.
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