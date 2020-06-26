الإمارات تعلن اكتمال «التعقيم الوطني»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020

كشفت الإمارات، أمس، عن تسجيل 430 حالة إصابة جديدة بفيروس «كوفيد - 19» لمصابين من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 46.563 ألف حالة، في الوقت الذي أعلنت عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 308 حالات. كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 760 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ما يرفع مجموع حالات الشفاء إلى 35.165 ألف حالة.

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إلى ذلك، أعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن اكتمال برنامج التعقيم الوطني في مختلف أرجاء البلاد، كما أعلن عن السماح للأطفال دون 12 عاما بدخول المراكز التجارية والمطاعم في إمارات البلاد كافة. وأشار الظاهري إلى أن البرنامج الوطني شهد إجراء تعقيم كامل لجميع المرافق في دولة الإمارات إلى جانب وسائل النقل العام وخدمة المترو، مشدداً على أن عمليات التعقيم الخاصة بالمنشآت العامة والخاصة سوف تستمر بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور.

وشدد الظاهري على استمرار منع التجمعات العامة وتجنب الزيارات العائلية لضمان صحة وسلامة الجميع وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل. كما أكد ضرورة الالتزام بالحد المسموح به من الركاب في السيارة الواحدة وهو ثلاثة أشخاص، ويستثنى من ذلك السيارات التي تضم أفرادا من أسرة واحدة، ووجوب ارتداء الكمامة في حال وجود أكثر من شخص في السيارة.

وحذر الظاهري من مخالفة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، حيث سيتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين؛ وذلك حرصا على المصلحة العامة وأمن أفراد المجتمع.