شكرا لقرائتكم أميركا تفرض قيوداً على تأشيرات مسؤولين صينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت واشنطن، الجمعة، فرض قيود على تأشيرات عدد من المسؤولين الصينيين بسبب انتهاكات متعلقة بالحكم الذاتي لهونغ كونغ.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستضع قيودا على تأشيرات عدد غير محدد من المسؤولين الحاليين والسابقين المرتبطين بالحزب الشيوعي الصيني و"المسؤولين عن تجريد هونغ كونغ من حرياتها".

ولم يرد في البيان الأميركي أسماء من تستهدفهم القيود.