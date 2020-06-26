قرار جمهوري عاجل من الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الجمعة، قراراً جمهورياً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل. جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي .

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