الولايات المتحدة تؤكد على 3 مطالب لإنهاء الأزمة في ليبيا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على ضرورة استئناف المفاوضات بين الأطراف الليبية.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها اليوم الجمعة، إن اللقاء الافتراضي الذي جرى قبل يومين بين الوزارة وحكومة الوفاق شدد على ضرورة تفكيك الميليشيات.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "انتهاء الحصار على طرابلس خلق فرصة جديدة وضرورة لمعالجة قضية الميليشيات في الشرق والغرب الليبي".

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وأكدت الخارجية الأمريكية على موقفها الرافض للتدخل الأجنبي في ليبيا، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والعودة للمفاوضات.

وخلال الفترة الماضية، أكدت الولايات المتحدة على ضرورة وقف النار في البلاد التي مزقتها الحرب، والعودة إلى المفاوضات بين الأطراف المتنازعة تحت غطاء القوانين والقرارات الأممية، فضلاً عن وقف التدخلات الخارجية.

ومؤخراً، تصاعدت وتيرة المواجهات الميدانية في العاصمة طرابلس ومحيطها، مع تقدم قوات الوفاق المدعومة من أنقرة باتجاه بعض المناطق التي كان الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر يسيطر عليها.