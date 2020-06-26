وفيات الأطفال جراء كوفيد-19 نادرة جدًا

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في ظل تواصل تفشي فيروس كورونا في العالم، نستعرض في هذا التقرير ابرز التطورات الخاصة بالوباء.

في ما يأتي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

- وفيات الأطفال جراء كوفيد-19 نادرة جدا -

أكدت دراسة أوروبية دولية نشرت في مجلة "ذي لانسيت تشايلد أند أدوليسنت هلث" المتخصصة، أن وفيات الأطفال (بين سنّ ثلاثة أيام وأقل من 18 عاما) بكوفيد-19 نادرة جدا وتحدث لدى أقل من واحد بالمئة من الحالات إذ لا يشتد المرض لدى معظمهم.

وأظهرت الدراسة التي قادها خبراء من بريطانيا والنمسا وإسبانيا أنه من بين حوالى 600 طفل دون سن 18 عاما أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، كان ربعهم فقط من مشكلات صحية موجودة لديهم أصلا.

وهذه النسبة منخفضة مقارنة بنسبة البالغين الذين يعانون من أمراض مصاحبة للوباء والذين شاركوا في دراسات سابقة، وفق المؤلفين.

ومن بين 582 مصابا بالوباء شملتهم الدراسة الحالية، توفي أربعة فقط وجميعهم يبلغون أكثر من 10 سنوات، واثنان منهم يعانون أصلا من مشكلات صحية.

وأصيبت نسبة صغيرة لكن ملفتة بمرض خطير يتطلب العلاج في العناية المركزة (8 % أو 48 حالة من أصل 582) علما أن الدراسة لا تشمل الحالات الخفيفة التي لا تحتاج إلى مساعدة أو طبيب.

وفي المقابل، أكثر من 90 طفلا أو 16 % لم تظهر عليهم أي أعراض.

وأشارت المجلة إلى أن معدل الوفيات الحقيقي لدى الأطفال من المرجح أن يكون أقل بكثير من ذلك الذي لوحظ في الدراسة.

وقالت الدكتورة بيغونيا سانتياغو غارسيا من مستشفى جامعة غريغوريو مارانيون في مدريد التي شاركت في الدراسة "الأطفال الذين اكتشفت لديهم فيروسات إضافية في الجهاز التنفسي إضافة إلى فيروس كورونا، كانوا أكثر عرضة لدخول العناية المركزة".

وأضافت "قد يكون لهذا آثار مهمة في فصل الشتاء المقبل عندما تصبح عدوى والإنفلونزا أكثر شيوعا".

واعتبر مارك تيبروغ من معهد غريت أورموند ستريت لصحة الأطفال في لندن كولدج أن النتائج مطمئنة.

وقال "كان معدل وفيات الأطفال في هذا البحث منخفضا جدا، كان يجب أن يكون أقل بكثير، لأن العديد من الأطفال الذين يعانون من مرض خفيف لم يلفتوا انتباه الطبيب وبالتالي لن يتم تضمينهم في هذه الدراسة".

- السويد تعترض على منظمة الصحة العالمية -

دانت السلطات السويدية الجمعة قرار منظمة الصحة العالمية تصنيفها بين الدول التي تشهد "عودة قوية" لإصابات كوفيد-19، واعتبرت أن القرار مؤسس على "تأويل اجمالي خاطئ" للمعطيات السويدية.

توجد أيضا على نفس القائمة أرمينيا ومولدوفا ومقدونيا الشمالية وأذربيجان وكازاخستان وألبانيا والبوسنة والهرسك وقيرغيزستنان وكوسوفو وأوكرانيا.

وسجلت أوكرانيا الجمعة 1109 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تسارع انتشار العدوى منذ رفع القيود الوقائية، وهو ما اعتبرته السلطات "موجة خطيرة".

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- الأسوأ في الأزمة الاقتصادية مر "على الأرجح" -

اعتبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الجمعة أنه تم "على الأرجح" تجاوز المرحلة الأسوأ في الأزمة الاقتصادية التي تسبّب بها كوفيد-19، لكنها شددت على أن التعافي سيكون "غير كامل".

- نحو 490 ألف وفاة -

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 487,274 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ الجمعة.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً مع تسجيلها 122,238 وفاة، تليها البرازيل (54971) والمملكة المتحدة (43230) وإيطاليا (34678) وفرنسا (29752).

- أكثر من 25 ألف وفاة في المكسيك -

توفي أكثر من 25 ألف شخص في المكسيك نتيجة كوفيد-19 وأصيب نحو 200 ألف آخرين منذ بداية الوباء، وفق ما أفادات السلطات.

وأعلن وزير المالية المكسيكي أرتورو هيريرا الخميس إصابته بالفيروس، عقب ثلاثة أيام من لقائه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

- هولندا تدعم "إير فرانس كاي إل إم" -

بعد تلقيها مساعدة من فرنسا، حظيت شركة "إير فرانس كاي إل إم" الجوية بدعم من هولندا في شكل قروض بقيمة 3,4 مليار يورو حتى تتمكن من "مواجهة الأزمة" المرتبطة بكوفيد-19.

- استئناف النشاط في مطار باريس أورلي -

عقب نحو ثلاثة أشهر من التوقف، استأنف مطار باريس أورلي نشاطه برحلة في اتجاه بورتو (البرتغال)، وعطّل نشطاء بيئيون من مجموعة "إكستنكشن ريباليون" نشاط المطار لفترة وجيزة.

- دعوة للحيطة في إنكلترا -

حضّت الحكومة البريطانية السكان على احترام قواعد التباعد خشية تسارع انتشار الوباء، جاء ذلك مع اقبال عدد كبير من المصطافين على الشواطئ الإنكليزية نتيجة موجة الحر في البلاد.

- تجدد القيود على ورق المراحيض في أستراليا -

أعادت متاجر أسترالية فرض قيود على عدد لفائف ورق المراحيض لكل زبون، ويأتي ذلك مع تجدد الاقبال الكبير على شرائها من طرف سكان مذعورين نتيجة تسجيل طفرة في انتشار عدوى كوفيد-19 بمدينة ملبورن.

- إدخال الملاكم روبرتو دوران للمستشفى -

أصيب أسطورة الملاكمة البنمي روبرتو دوران، بطل العالم في أربعة أوزان مختلفة، بكوفيد-19 وأدخل المستشفى.