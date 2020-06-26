بعد إصابته بكورونا.. البرلماني هيثم الحريري: "عازل نفسي في البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

بعد إعلانه عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، أكد النائب هيثم الحريري، أنه يمضي فترة العزل بالمنزل، ولم يجري حجزه بالمستشفى.

وأعلن المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال "الحريري" في بيان نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" أصدقائي الأعزاء صباح يوم الأربعاء شعرت بارتفاع طفيف فى درجة الحرارة وعليه أجريت بعض التحاليل الطبية".

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وتابع عضو مجلس النواب في بيانه: "توجهت صباح يوم الخميس و مع استمرار شعوري بالتعب إلى مستشفى الحميات، وتأكدت من إصابتي بفيروس كورونا المستجد، كوفيد- ١٩".

وأنهى البرلماني هيثم الحريري حديثه قائلًا: "أعتذر للجميع عن عدم قدرتي على التواجد في مكتبي و بين أهالى الدائرة الكرام حتى يمن الله علي بالشفاء".

واستكمل: "تليفوني متاح طوال اليوم والمكتب مفتوح لتلقي جميع الطلبات، وأثق بالله يقينا في دعواتكم المخلصة لي ولأسرتي".