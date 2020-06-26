العراق.. إصابات كورونا تتجاوز41 ألفا والوفيات 1559

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، تسجيل 2054 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 41193 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 122 حالة وفاة.
وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 1559 حالة بعد تسجيل حالات اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 18859 بعد تسجيل 808 حالات شفاء اليوم أيضا.
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