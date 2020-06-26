جونسون يقدم العزاء لذوي ضحايا الهجوم في غلاسكو

قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، العزاء لذوي ضحايا الهجوم الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في مدينة غلاسكو في إسكتلندا.

وكتب جونسون على صفحته في "تويتر": "أشعر بأسف عميق بسبب حادث غلاسكو المرعب، وأفكاري الآن مع الضحايا وأسرهم. أشكر أجهزة الإنقاذ على الشجاعة التي تحلت بها

(مع هذا الحادث)".

وفي وقت سابق من الجمعة، أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا جراء عملية طعن نفذها مجهول وسط مدينة غلاسكو الإاسكتلندية، وخلفت أيضًا جرح اثنين من رجال الشرطة.