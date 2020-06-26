مقتل 3 أشخاص بحادث طعن بغلاسكو الإسكتلندية

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم طعنًا في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، الجمعة، في هجوم وصفه رئيس الوزراء بوريس جونسون بـ"المروع"، فيما أكدت الشرطة أنها أطلقت النار على المهاجم، وأردته قتيلًا.

وقال اتحاد الشرطة الإسكتلندية، إن لديه علمًا بتقارير أفادت بطعن رجل شرطة في الحادث. ولم يتضح ما إذا كان الشرطي من بين القتلى أم لا.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، إنه حزين جدا لـ"حادثة غلاسكو المروعة"، معلنا تضامنه مع عائلات الضحايا.

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وقالت شاهدة لقناة سكاي نيوز التلفزيونية إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في الحادث، وذلك بعد أن أكدت الشرطة أنها أغلقت أحد شوارع المدينة.