لقي ثلاثة أشخاص حتفهم طعنًا في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، الجمعة، في هجوم وصفه رئيس الوزراء بوريس جونسون بـ"المروع"، فيما أكدت الشرطة أنها أطلقت النار على المهاجم، وأردته قتيلًا.
وقال اتحاد الشرطة الإسكتلندية، إن لديه علمًا بتقارير أفادت بطعن رجل شرطة في الحادث. ولم يتضح ما إذا كان الشرطي من بين القتلى أم لا.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، إنه حزين جدا لـ"حادثة غلاسكو المروعة"، معلنا تضامنه مع عائلات الضحايا.
وقالت شاهدة لقناة سكاي نيوز التلفزيونية إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في الحادث، وذلك بعد أن أكدت الشرطة أنها أغلقت أحد شوارع المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 أشخاص بحادث طعن بغلاسكو الإسكتلندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.