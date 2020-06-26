روسيا تؤكد اهتمامها بمقترح ترامب بشأن قمة G7

أكد سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اهتمام موسكو بمقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقد قمة موسعة لدول "G7" بمشاركة روسيا وإستراليا والهند وكوريا الجنوبية.
وقال ريابكوف، في حديث لوكالات روسية، اليوم الجمعة: "موقفنا يكمن في أن هذا المقترح يثير اهتمامًا، ونحن بالطبع ندرس ما عرضه الرئيس الأمريكي".
وأشار ريابكوف مع ذلك، إلى أن
وأوضح: "مجموعة السبع ليست هي نفسها كما كانت من قبل، وهذا الأمر انعكاس للعمليات الموضوعية لتشكل نظاممتعدد الأقطاب".
وشدد على أن العمل في إطار مجموعة السبع بالشكل الذي يعرضه الجانب الأمريكي يعكس نظرة أحادية الزاوية للقضايا الدولية خاصة لأنه لا يشمل الصين.
وقد أعلن الرئيس الأمريكي، يوم 30 مايو، أنه قرر تأجيل قمة "G7" في الولايات المتحدة من أواخر يونيو إلى سبتمبر القادم، مشيرا إلى أنه يسعى إلى دعوة زعماء روسيا والهند وأستراليا وكوريا الجنوبية، وهي دول لا تدخل ضمن المجموعة، للمشاركة في هذا الاجتماع.
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