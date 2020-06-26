سجن 121 تركيا تورطوا في محاولة انقلاب فاشلة

أصدرت محكمة بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم الجمعة، أحكامًا بالسجن مدى الحياة بحق 121 شخصا لتورطهم في الانقلاب الفاشل الذي قام به فصيل من الجيش في عام 2016. وقضت المحكمة بالسجن المشدد مدى الحياة بحق 86 متهما "بتهمة انتهاك الدستور"، والسجن مدى الحياة بحق 35 آخرين بنفس التهمة، وجميعهم متهمون بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشل في قيادة الدرك في أنقرة.

ومن بين الـ121 شخصا، حُكم على كولونيل سابق بالسجن المشدد مدى الحياة تسع مرات بتهمة "القتل العمد". والكولونيل متهم بإصدار أمر إعدام لرئيس وحدة شرطة مكافحة الإرهاب وحارسه الشخصي بعد ساعات من الانقلاب الفاشل. ولقي الحارس الشخصي حتفه، ونجا قائد الشرطة ولكنه أصيب بجراح خطيرة. وتعني الأحكام المشددة بالسجن مدى الحياة ظروف سجن أكثر صرامة.

وتلقي تركيا باللوم على رجل الدين الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن في محاولة الانقلاب التي جرت في 15 يوليو 2016 وحكمت بالسجن بحق آلاف الأشخاص الذين لهم صلات مزعومة بجولن. وينفي جولن، الذي كان في السابق حليفا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أي دور له في المحاولة الفاشلة، التي خلفت 251 قتيلًا وأكثر من 2000 جريح. في أنحاء البلاد مستهدفة من يشتبه بأنهم من أنصار جولن، وطالت المداهمات الجيش أيضا.