عاجل-طعن شرطي وإصابة 6 أشخاص في وسط جلاسكو بأسكتلندا

أفادت تقارير إعلامية أن شرطيا تعرّض للطعن الجمعة وأصيب عدد من الأشخاص بجروح في "حادثة خطيرة" دفعت السلطات لفرض طوق أمني وسط جلاسكو. وقال اتحاد الشرطة الاسكتلندية "نحن على علم بالتقارير التي تحدّثت عن تعرّض شرطي للطعن في حادثة وسط مدينة غلاسكو". وأعلنت الشرطة أنّ مشتبها به قتل بالرصاص وأصيب 6 أشخاص بينهم شرطي في "حادث خطير" في مدينة جلاسكو في اسكتلندا. وقال ستيف جونسون مساعد قائد الشرطة الاسكتلندية في بيان "الشخص الذي قتل برصاص الشرطة المسلحة لقى مصرعه. هناك 6 أشخاص آخرين في المستشفى يتلقون العلاج من إصاباتهم بينهم ضابط شرطة".



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