30 مليار دولار..الصحة العالمية تكشف تكلفة تطوير لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 يونيو 2020 06:19 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن مبادرة دولية لتسريع عمليات تطوير وإنتاج فحوص “كوفيد-19” ولقاحاته وعلاجاته، ستحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار خلال العام القادم.

وأفادت المنظمة أثناء عرضها تفاصيل مبادرة “تسريع الوصول إلى أدوات كوفيد-19” الهادفة لحشد الموارد الدولية لاحتواء الوباء، والتي أطلقتها نهاية أبريل مع شركائها، أن “الخطط المقدمة اليوم تدعو لتمويل بقيمة 31,3 مليار دولار للفحوص والعلاجات واللقاحات”.

وأضافت أنه تم التعهّد بما قدره 3,4 مليار دولار من هذا المبلغ حتى الآن، حسبما نقلت “فرانس برس”.

ووفق تعداد لفرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية، فقد أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 487.274 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت غرينيتش الجمعة.

وسجلت رسميا إصابة أكثر من 9.604.040 شخصا في 196 بلدا ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 4.770.300 شخص على الأقل.

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وتعد الولايات المتحدة الأميركية، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 122.238 وفاة من أصل 2.398.491 إصابة، في حين شفي ما لا يقل عن 663.652 شخصا.

وتأتي البرازيل بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت 54971 وفاة من أصل 1.228.114 إصابة، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 43230 وفاة من أصل 307.980 إصابة، ثم إيطاليا مع 34678 وفاة (239.706 إصابات)، وفرنسا مع 29752 وفاة (197.755 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسميا 4634 وفاة من أصل 83462 إصابة (13 إصابة جديدة بين الخميس والجمعة) تعافى منها 78439 شخصا.

وأحصت أوروبا الجمعة حتى الساعة 11 بتوقيت غرينيتش، 195.028 وفاة من أصل 2.603.552 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 130.777 (2.501.065 إصابة).

وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجلت 105.753 وفاة (2.296.254 إصابة)، وآسيا 31827 وفاة (1.150.766 إصابة) والشرق الأوسط 14722 وفاة (695.172 إصابة) وأفريقيا 9034 وفاة (348.202 إصابة) وأوقيانيا 133 وفاة (9038 إصابة).