كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأفريقي يؤكد التزامه بدعم حل خلافات سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، اليوم الجمعة، على أن "الاتحاد ملتزم بدعم اللازم لمصر والسودان وإثيوبيا لحل خلافاتهم حول سد النهضة".

وقال فكي، خلال لقاءه بوزير الخارجية الإثيوبية جدو أندار غاشو: إن "المشكلات الأفريقية يجب أن تكون بحلول أفريقية"، موضحاً أن "الاتحاد الأفريقي سيعمل بناء على هذا المبدأ"، لافتاً إلى أن "الاتحاد الأفريقي سيعمل على إعداد منتديات لتسهيل الحوار، وحل الخلافات بين الأطراف الثلاثة".

وفي وقت سابق من ظهر اليوم، عقد الاتحاد الافريقي اجتماعا عاجلاً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، برئاسة سيرسل راما فوزا، رئيس جنوب إفريقيا والدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، بجانب مشاركة مصر والسودان وإثيوبيا، وممثلو دول مالي والكونغو الديموقراطية، وكينيا، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

Advertisements

وكانت مصر، قد أعلنت يوم الجمعة، تقدمها بطلب لمجلس الأمن حول سد النهضة تدعو للتدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها، وفق قواعد القانون الدولي للتوصل لحل عادل للقضية.

واتخذت مصر هذه الخطوة - بحسب بيان رسمي- على ضوء تعثر المفاوضات، التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية "غير الإيجابية".

وتخوض مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات شاقة منذ سنوات لمعالجة مخاوف مصر من سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل.