كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة إيطالية تكشف عن مفاجأة قوية حول سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح عدد من الخبراء أن "هناك تأثير للسد وقنوات الري والمزارعين على النظم البيئية الحساسة فى المنطقة وعلى مجتمعات السكان الأصليين، التى تعيش على طول ضفاف النهر وعلى الحدود مع كينيا".
وأكدت الصحيفة الإيطالية فى تقريرها على أن تربية الأغنام أيضاً ستتأثر بشكل مباشر وغير مباشر مما يعرض الأمن الغذائى لما لا يقل عن 200 الف شخص فى أثيوبيا للخطر، وستدمر شعور مثل كويجو، الذين يعيشون فقط على صيد الأسماك والصيد، وسيزيد التنافس على الموارد النادرة المتاحة من النزاعات بين الاعراق.
وحذر عدد من الخبراء من تداعيات السد على بحيرة توركانا الكينية، التى تستقبل أكثر من 90% من مياهها من نهر أومو، ويمكن أن تؤثر التخفيض فى مستوى البحيرة بشكل لا رجعة فيه فى الوقت الذى يعتمد ما يقرب 300 الف شخص على هذه البحيرة فى صيد الاسماك والمعيشة.
ونددت الصحيفة الإيطالية بطرد الحكومة الأثيوبية للشعوب الاصلية فى نهر الاومو، مشيرة إلى أن الحكومة الاثيوبية ترغب فقط فى توفير الكهرباء متجاهلة الأثار السلبية التى تطول الزراعة والصيد.