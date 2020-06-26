كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة إيطالية تكشف عن مفاجأة قوية حول سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "الكوديتيانو" الإيطالية، اليوم الجمعة، عن مخاطر سد النهضة وتأثيراته السلبية على النظم البيئية والسكان الأًصليين بالمنطقة، وتنبأ عدد من المحللين أن يتسبب السد في مجاعة كبيرة بإثيوبيا.

وأوضح عدد من الخبراء أن "هناك تأثير للسد وقنوات الري والمزارعين على النظم البيئية الحساسة فى المنطقة وعلى مجتمعات السكان الأصليين، التى تعيش على طول ضفاف النهر وعلى الحدود مع كينيا".