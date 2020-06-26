كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تكشف عن أبرز لقاح مرشح ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، بأن اللقاح المرشح الذي تطوره شركة "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وهو على الأرجح اللقاح الرائد والأكثر تقدماً في العالم حالياً.

وقالت كبيرة علماء المنظمة سمية سواميناثان: إن لقاح شركة "مودرنا" مرشح أيضاً، مضيفة أنه ليس بعيداً عن مرحلة التقدم التي وصل إليها لقاح "أسترازينيكا".

وأوضح أن "المنظمة تجري حاليا مفاوضات مع عدد من الشركات الصينية المصنّعة للأدوية بشأن لقاحات محتملة لكورونا.

ويذكر أن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وقعت عقدا مع شركة "أسترازينيكا" لإنتاج لقاح ناجح ضد فيروس كورونا.

ولفت إلى أن اللقاح تم تطويره بفضل الدراسات التي أجرتها جامعة أوكسفورد، مضيفا أن إنتاجه سيجري بمشاركة الجانب الإيطالي.

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