كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تكشف عن أبرز لقاح مرشح ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرحت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، بأن اللقاح المرشح الذي تطوره شركة "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وهو على الأرجح اللقاح الرائد والأكثر تقدماً في العالم حالياً.
وقالت كبيرة علماء المنظمة سمية سواميناثان: إن لقاح شركة "مودرنا" مرشح أيضاً، مضيفة أنه ليس بعيداً عن مرحلة التقدم التي وصل إليها لقاح "أسترازينيكا".
وأوضح أن "المنظمة تجري حاليا مفاوضات مع عدد من الشركات الصينية المصنّعة للأدوية بشأن لقاحات محتملة لكورونا.
ويذكر أن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وقعت عقدا مع شركة "أسترازينيكا" لإنتاج لقاح ناجح ضد فيروس كورونا.
ولفت إلى أن اللقاح تم تطويره بفضل الدراسات التي أجرتها جامعة أوكسفورد، مضيفا أن إنتاجه سيجري بمشاركة الجانب الإيطالي.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,752 مليون إصابة، بينهم أكثر من 492 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,279 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.