بسبب كورونا..وزارة الصحة المصرية تطلب من الأزواج تأجيل الحمل

في ظل الأزمة التي تعيشها مصر بسبب انهيار نظامها الصحي وعجزه عن احتواء مرضى فيروس كورونا المستجد، وجهت وزارة الصحة المصرية، دعوة للأزواج، لتأجيل الحمل.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، أن قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، دعا في منشور له اليوم، إلى ضرورة تأجيل الحمل فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من انتشار لڤيروس كورونا، مؤكدا أنه تم اكتشاف مضاعفات للڤيروس، من بينها إمكانية تسببه فى تجلط الدم، ما يؤثر على المشيمة التي هى مصدر غذاء الجنين، إلى جانب الأعراض التى ممكن أن يسببها للأم الحامل.

وقال قطاع السكان وتنظيم الأسرة المصري أنه “تقل مناعة المرأة أثناء الحمل مما يجعلها أكثر عرضة للاصابة، كما أن فيروس كورونا المستجد له تأثير علي الجنين، وقد تؤدى الحمى وهى احد اعراض كورونا لتشوهات في الجنين”.

وفي ظل ارتفاع أعداد الإصابات التي تكشف عنها وزارة الصحة المصرية، والتي تجاوزت 50 ألف إصابة، ارتفعت حالات الوفاة لأكثر من 1900 حالة وفاة.

وتقول نقابة الأطباء في أحدث بياناتها، إن عدد الوفيات في صفوف الأطباء منذ بداية أزمة كورونا وصل إلى نحو 100 حالة وفاة، بينما تجاوزت الإصابات 3 آلاف حالة.