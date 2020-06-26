وزارة الصحة تعود لإصدار التصريح الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية المتعلقة بكورونا

قالت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إنها ستواصل تقديم التصريح الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، كما كان عليه الأمر سابقا.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم، أنه سيتم تحيين البوابة الرسمية لفيروس كورونا يوميا في تمام الساعة العاشرة صباحا، وكذا تقديم الحصيلة اليومية ابتداء من الساعة السادسة مساء.

كما ستقوم كل من وكالة المغرب العربي للأنباء، وقناة الأولى وقناة ميدي1 تيفي بتسجيل هذا التصريح، وبثه حسب شبكة برامج كل قناة، كما سيتم تأمين البث المباشر لهذا التصريح على الصفحات الرسمية التابعة لوزارة الصحة على فيسبوك www.facebook.com/ministere.sante.ma/ ، وكذا قناتها الرسمية على موقع يوتيوب. www.youtube.com/channel/UC-2GQbaoDGK_F4S5E6kURiA.

Advertisements

ويشار إلى أن وكالة المغرب العربي للأنباء، أعلنت مساء أمس الخميس، توقيف خدمة البث المباشر للندوة الصحافية لوزارة الصحة التي يتم من خلالها تقديم الحصيلة الوبائية لفيروس كورونا في المغرب.

وكشفت “لاماب” في بلاغ لها أن “وقف البث يتزامن مع الرفع التدريجي للحجر الصحي، وسيتم، من الآن فصاعدا، نشر الإحصائيات اليومية على الفور من خلال قصاصة على النشرة العامة لوكالة المغرب العربي للأنباء وعلى خدمتيها السمعية والبصرية: إذاعة ريم راديو وقناة M24”.