الراب المغربي.. من تفوق في فترة الحجر الصحي؟

صنفت موسيقى الراب المغربي من بين أكثر أنواع الموسيقى استماعا، في الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي تزامنت مع الحجر الصحي، إلى جانب الموسيقى الشبابية العصرية، فمن كان أكثر مغنيي الراب نجاحا، خلالة الفترة المذكورة؟
أبرزت الأرقام، التي يتيحها موقع يوتوب عن المغرب أن الرابور “لبنج” كان من بين الأكثر استماعا في المغرب بـ 16.9 مليون مشاهدة حصدتها قناته، متقدما بفارق بسيط عن السبعتون، الذي احتل المرتبة الثانية بـ16.8 مليون مشاهدة لقناته.
وحل ميستر كريزي في المرتبة الثالثة بـ16.7 مليون مشاهدة، يليه الفنان ابن منطقة الشمال، والأكثر شهرة فيها “لحر” بـ 12.9 مليون مشاهدة حصدتها قناته.
وأضحت موسيقى الراب في الوقت الحالي تنافس بقوة الأغنية الشبابية، والشعبية، خصوصا بعد ظهور مغنيي الجيل الجديد من الراب المغربي.
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