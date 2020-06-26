الحالة الوبائية لجهة مراكش آسفي.. 23 حالات شفاء من كورونا تغادر المستشفى وتسجيل 22 إصابة جديدة بالفيروس

تماثلت 23 حالة جديدة للشفاء من كوفيد-19، صباح اليوم الجمعة، في المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش، بعدما أكدت التحاليل المخبرية خلوها التام من فيروس كورونا المستجد، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 1859 حالة مؤكدة بزيادة 22 حالات بجهة مراكش آسفي.

وحسب المديرية الجهوية للصحة في جهة مراكش- آسفي، فإن عدد حالات الشفاء بلغ 1221 في إقليم مراكش، وارتفع بذلك إجمالي المتعافين في الجهة إلى 1572 حالة شفاء، بنسبة 84.6 في المائة من إجمالي الإصابات فيها.

وتتوزع حالات الإصابة الجديدة بين حالة وحيدة بقلعة السراغنة و12 حالة في اقليم الحوز و9 حالات في مدينة مراكش أكدت التحاليل المخبرية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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وأشارت المديرية نفسها إلى أن عدد الحالات، التي لاتزال تتلقى العلاج في المختلف المستشفيات في الجهة، ارتفع إلى 234 حالة بنسبة 12.7 في المائة من إجمالي الاصابات.