عاجل..مقتل 3 أشخاص في حادث طعن بأسكتلندا بينهم رجل أمن

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، أن ثلاثة أشخاص بينهم شرطي على الأقل قتلوا في حادث طعن وقع اليوم الجمعة، وسط مدينة غلاسكو، أكبر مدن سكوتلندا.
كما تمكنت السطات الأمنية من قتل المشتبه فيه، بعدما هاجم أربعة أشخاص طعنا بالسلاح الأبيض وبينهم الشرطي.
تقارير إعلامية أكدت أن شرطة غلاسكو فرضت طوقا أمنيا في مكان الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، وسط أنباء عن مهاجمة رجل عدد من المارة.
كما أكد ويزر العلد الإسكتلندي، على مقوع تويتر أنه أطلع الحكومة على الوضع، فيما طالبت الشرطة الناس بتجنب الوصول إلى المنطقة.
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